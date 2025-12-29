Общинските съвети в Кюстендил, Бобов дол и Кочериново ще проведат последните си за годината заседания, предадеСесията на Общинския съвет в Кюстендил ще започне в 14.00 часа в залата на Общината. В дневния ред са включени 26 точки. Съветниците трябва да приемат окончателния годишен план на Община Кюстендил за 2025 година, както и план-сметката за разходите за чистота за 2026 година. Предложено е неусвоени средства по обекти, включени за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи, да бъдат определени като трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти.Община Кюстендил ще кандидатства и с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост – BG-RRP-13.011 "Закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.В Бобов дол заседанието на местния парламент ще започне в 10.00 часа, като в дневния ред са включени 10 точки. Общинските съветници ще разгледат промени в действащата наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както и анализ на потребностите от подкрепа за личностното развитие на децата и учениците.Община Бобов дол ще кандидатства с проект "Подобряване на общинската образователна инфраструктура – Детска градина "Дружба“, база в кв. "Христо Ботев“, гр. Бобов дол“. Предвижда се и актуализиране на инвестиционната програма в частта "Капиталови разходи“, както и на трансформираните средства за други целеви разходи.В 10.00 часа ще заседава и Общинският съвет в Кочериново. В дневния ред са включени 14 точки. Предвиден е избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Бараково, община Кочериново. Съветниците ще разгледат и изменения в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, както и одобряване на план-сметката за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Ще бъде определен и годишният размер на таксата за битови отпадъци за 2026 година.