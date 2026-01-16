На 15 януари, в залата на Общински съвет Разлог, се представи филмът "Боговица“ с участието на седемте махали, режисиран от Мартин Влахов. Филмът емоционално пресъздава в Разложко деня преди Божик - първата наядка.Филмът е създаден с подкрепата на Община Разлог, а идеята прегръщат кукерските групи от седемте квартала на Разлог, с чиито представители артистично се пресъздава магията на Бъдни вечер.Кметът на община Разлог Красимир Герчев поздрави създателите и участниците от махалите като подчерта значението на филма, който съхранява историята."Нашата история трябва да бъде съхранена, развиват се народите, но идентичността ни като българи трябва да остане“, каза кметът и искрено благодари на хората от махалите, които приеха идеята и участваха активно в заснемането, на режисьора Мартин Влахов за неговата отзивчива работа, на авторите на музиката към филма Камен Михайлов, Цветомир Цачев, Велизар Манджовски.Красимир Герчев подчерта, че филмът "Боговица“ ще заеме достойно място в историята на Разлог, защото е памет. Защото е миг от вечността. И в него са хората от Разлог – пазители на традициите.