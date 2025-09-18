Фестивал на водата в село с непресъхващи извори край Кюстендил

© Фокус Архив В кюстендилското село Горна Гращица предстои първото издание на фолклорния фестивал на изворната вода – "Сините извори“. Това каза в интервю за "Фокус“ етнологът доц. д-р Екатерина Керемидарска, председател на читалище "Светило – 1919“. Фестивалът ще бъде открит на 20 септември от 11.00 часа в центъра на населеното място. Той се организира с подкрепата на Община Кюстендил.



Горна Гращица е най-богатото село в Кюстендилската котловина на карстови извори, които наброяват между 13 и 17. Най-големият от тях се нарича "Изворо“, който включва около десетина извора. Те образували в миналото поток, задвижвал 14 воденици. Именно на изворите селището дължи своето възникване и съществуване.



Изобилната вода, непресъхваща дори и в най-сушавите години, умело се използва за напояване на овощните и зеленчукови градини. Част от водата се събира в три микро язовира, предлагащи и добри условия за спортен риболов.



"В селото е имало водопровод още от античността. То е единственото село, което е било от градски тип. Непосредствено до него преминава римският път до Сердика. Това е един калдъръмен път, което показва, че селището е функционирало от дълбока древност. Тази изворна вода очертава и поминъка на селото“, каза етнологът.



По думите на доц. д-р Екатерина Керемидарска в миналото в селото е имало 14 воденици. "Тези неща доказват, че селото не е случайно. Това богатство на изворна вода дава поминъка на селото, плодородието на земята. Тук са изградени четири язовира, три от тях съществуват и към момента“, каза Керемидарска.



Тя посочи, че всичко това дава основание да се организира и самият фолклорен фестивал. Празникът ще започне с водосвет, а след това ще продължи разказ за историята на селището, песен за изворната вода, изпълнена от Радка Радева. Програмата ще продължи с участие на женската певческа група за автентичен фолклор към местното читалище, както и фолклорни фестивали от близо и далеч.



След празника ще започне и традиционният събор на село Горна Гращица.