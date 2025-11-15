В уютната атмосфера на Общинската художествена галерия в Дупница беше открита впечатляващата изложба "Ръчно рисувани копринени шалове и маслена живопис“ на талантливата художничка Неви Петкова, предаде. Събитието събра ценители на изкуството, които имаха възможността да се потопят в свят от нежност, цвят и изящество. Беше поднесен поздравителен адрес от кмета на община Дупница Първан Дангов.Творбите на Неви Петкова са ярък пример за това как изкуството може да съчетае елегантността на модата с красотата на живописта.Изложбата представя ръчно рисувани копринени шалове и маслени платна, в които се преплитат финесът на естествената коприна и богатата колористика на живописната техника. Всеки шал е уникален – истинско бижу, което остава в сърцето на всяка дама.Всички жители и гости на Дупница са поканени да се докоснат до тази изящна симбиоза между мода и изкуство. Изложбата може да бъде разгледана до 11 декември.