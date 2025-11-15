ЗАРЕЖДАНЕ...
Феерия от цветове и багри в дупнишката галерия
© Фокус
Творбите на Неви Петкова са ярък пример за това как изкуството може да съчетае елегантността на модата с красотата на живописта.
Изложбата представя ръчно рисувани копринени шалове и маслени платна, в които се преплитат финесът на естествената коприна и богатата колористика на живописната техника. Всеки шал е уникален – истинско бижу, което остава в сърцето на всяка дама.
Всички жители и гости на Дупница са поканени да се докоснат до тази изящна симбиоза между мода и изкуство. Изложбата може да бъде разгледана до 11 декември.
Още от категорията
/
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко, надявам се отговорните институции да вземат мерки
12:57
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.