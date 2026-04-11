Разследване за убийство е започнато в РУ-Кърджали след фатален инцидент в село Пепелище, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Около 21:00 часа снощи 76-годишен местен жител е нападнал с нож 65-годишен мъж, който е починал на място. Инцидентът се е разиграл в двора на дома на жертвата след възникнал скандал.

По първоначална информация двамата са имали обтегнати лични отношения от години, което вероятно е довело до трагичната ескалация. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група, а извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина в болницата в Кърджали.

По случая е образувано досъдебно производство за убийство по чл. 115 от Наказателния кодекс. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Кърджали.