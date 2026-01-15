Огнян Атанасов отправи покана към родители, трениращи и всички ползватели на плувния басейн в Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов“ за среща, предаде репортер на ФОКУС. Тя е насрочена за понеделник, 19 януари, от 18.00 часа в конферентната зала на гимназията.
Повод за срещата е разпространението на фалшива новина и дезинформация, въз основа на които в момента се организира подписка "за запазване на плувния басейн“. Инж. Атанасов посочи, че в публичното пространство се разпространяват неверни твърдения, според които ръководството на Община Кюстендил има намерение да променя условията за ползване на басейна и да спре подаването на минерална вода към него.
Кметът беше категоричен, че подобни намерения не съществуват. Той подчерта, че срещата има за цел да предостави пълна и прозрачна информация, да отговори на всички възникнали въпроси и да прекрати спекулациите, които създават излишно напрежение сред родители и спортуващи.
Инж. Атанасов изрази надежда, че ръководството на плувния клуб няма отношение към разпространяваната дезинформация.
