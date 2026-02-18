С факелно шествие Дупница ще отбележи 153 години от гибелта на Васил Левски, предаде. Граждани, институции и военнослужещи ще се съберат, за да сведат глави пред делото на Апостола на свободата.Сборният пункт е в 18.15 часа пред сградата на Общината на площад "Свобода“, където ще бъдат раздадени факли. Оттам шествието ще поеме към паметника на Левски, където ще се състои възпоменателна церемония с поднасяне на венци и цветя.В събитието ще участват военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград, които ще придадат тържественост на поклонението.Организаторите призовават жителите на града да се включат в шествието и заедно да почетат паметта, саможертвата и безсмъртното дело на Апостола.