ЗАРЕЖДАНЕ...
Европейската купа по сноуборд 2026 събира елита в Банско
©
Участници от различни европейски държави ще премерят сили в дисциплината паралелен гигантски слалом. Квалификациите започват в 09:00 ч., а финалите – в 12:30 ч.
Събитието се провежда на Бъндеришка поляна, писта "Томба“.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.