Днес и утре Банско отново посреща най-добрите сноубордисти в Европа за стартовете от Европейската купа по сноуборд 2026. Мъже и жени ще се състезават по трасето от световните стартове – писта "Томба“, в сърцето на Бъндеришка поляна.Участници от различни европейски държави ще премерят сили в дисциплината паралелен гигантски слалом. Квалификациите започват в 09:00 ч., а финалите – в 12:30 ч.Събитието се провежда на Бъндеришка поляна, писта "Томба“.