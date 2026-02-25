ЗАРЕЖДАНЕ...
Европа Директно – Кюстендил подновява дейността си
Официалната церемония по откриването на новия програмен период 2026–2030 година ще се състои днес от 15.00 часа в сградата на читалището. Сред гостите ще бъде Йорданка Чобанова – ръководител на Представителство на Европейската комисия в България.
През следващите пет години Европа Директно – Кюстендил ще осъществява дейността си на територията на област Кюстендил, като ще работи за повишаване на информираността на гражданите относно политиките и инициативите на Европейския съюз. Центърът ще насърчава активното участие в европейския демократичен процес, ще подкрепя местните общности и ще развива диалога между институциите и обществото.
Мрежата Europe Direct е създадена от Европейска комисия през 2005 година с цел да обедини различни европейски информационни и документационни центрове. Тя представлява ключов инструмент за комуникация и пряк диалог с гражданите по въпроси, свързани с ЕС, на местно и регионално ниво.
Европа Директно – Кюстендил ще продължи да изпълнява ролята на посредник между европейските институции и местната общност, като предоставя достъпна, проверена и разбираема информация и съдейства за развитието на европейското гражданско образование.
