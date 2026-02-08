Вчера, в 09:15 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Благоевград е получен сигнал за пожар в хотел в град Петрич, стана ясно от бюлетина на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".На място е изпратен 1 пожарен автомобил на РСПБЗН-Петрич.Екипът е погасил пожар в аспирацията на кухнята.Посетителите на хотела са били 2 семейства (общо 5 човека), които са били евакуирани от екипа. Няма пострадали.