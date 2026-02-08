ЗАРЕЖДАНЕ...
Евакуираха две семейства от хотел в Петрич, заради пожар
©
На място е изпратен 1 пожарен автомобил на РСПБЗН-Петрич.
Екипът е погасил пожар в аспирацията на кухнята.
Посетителите на хотела са били 2 семейства (общо 5 човека), които са били евакуирани от екипа. Няма пострадали.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ясни са най-харесваните кадри от фотоконкурса на фестивала "Симитли – Древната земя на кукерите"
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Празник на виното събра ценители на божествената напитка в благое...
18:32 / 07.02.2026
Библиотеката в Кюстендил с люляково вдъхновение през февруари
17:25 / 06.02.2026
Над 680 деца са преминали през музейните работилници в Кюстендил
17:25 / 06.02.2026
Възстановено е движението по пътя за село Кремен
15:03 / 06.02.2026
Пратиха на съд ловец от Кюстендил заради смъртоносно прострелване...
13:46 / 06.02.2026
Театърът в Кюстендил с богата програма от спектакли през февруари...
13:09 / 06.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.