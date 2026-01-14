ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето защо част от хората в Сандански са без вода
Без вода са в района на бул. "Свобода“, ул. "Борис Сарафов“, ул. "Охридска“, ул. "Яне Сандански“, ул. "Пере Тошев“ и други.
От водното дружество се извиняват на своите потребители за причиненото неудобство.
Столетник черпи в Разлог
