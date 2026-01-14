Живеещите на няколко улици в Сандански са без вода до 16:00 часа днес, съобщиха от водното дружество в града. Причината за спирането на водоподаването е извършване на аварийни работи.Без вода са в района на бул. "Свобода“, ул. "Борис Сарафов“, ул. "Охридска“, ул. "Яне Сандански“, ул. "Пере Тошев“ и други.От водното дружество се извиняват на своите потребители за причиненото неудобство.