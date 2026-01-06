Десетки участваха в ритуала за днешния голям християнски празник – Богоявление (Йордановден). Потапянето на кръста и неговото спасяване отново събра жители на кварталите, където се извърши Богоявленският ритуал в Петрич.В кв. "Виздол“, за да извадят кръста, във водата влязоха 11 младежи. Шампионът по джудо и самбо Димитър Малев пръв успя да стигне до кръста.В кв. "Дълбошница“ за кръста скочиха 16 души, Ангел Ангелов спаси светинята.В кв. "Изток“ в Богоявленския ритуал се включиха 23-ма мъже, Александър Лазаров пръв намери кръста във водата.За четвърта година ритуалът за празничния ден беше изпълнен и в градския парк, а в него участваха 13 души. Валентин Шуманов успя да извади кръста.Кметът на общината Димитър Бръчков и народният представител инж. Костадин Стойков поздравиха участниците в Богоявленския ритуал днес.