Ето кой и къде извади кръста в Петрич
В кв. "Виздол“, за да извадят кръста, във водата влязоха 11 младежи. Шампионът по джудо и самбо Димитър Малев пръв успя да стигне до кръста.
В кв. "Дълбошница“ за кръста скочиха 16 души, Ангел Ангелов спаси светинята.
В кв. "Изток“ в Богоявленския ритуал се включиха 23-ма мъже, Александър Лазаров пръв намери кръста във водата.
За четвърта година ритуалът за празничния ден беше изпълнен и в градския парк, а в него участваха 13 души. Валентин Шуманов успя да извади кръста.
Кметът на общината Димитър Бръчков и народният представител инж. Костадин Стойков поздравиха участниците в Богоявленския ритуал днес.
