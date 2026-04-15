С Общински исторически турнир "Изборът на свободата“ Петрич ще отбележи 150 години от Априлското въстание, съобщиха от Община Петрич, цитирани от Blagoevgrad24.bg.

Събитието ще се състои на 16 и 17 април. Участие ще вземат15 училищни отбора - всеки с по 6 ученици.

Исторически задачи, свързани с подготовката и избухването на Априлското въстание, аргументация на отговорите, връзката между историческите събития и тяхното отражение в литературата, както и практически предизвикателства са заложени в отделните кръгове на Общинския исторически турнир "Изборът на свободата“.

Организатори са Община Петрич, Исторически музей и училищата в общината.

Посветено също на 150 години от Априлското въстание - на 20 април (понеделник), от 11:00 часа в салона на НЧ "Братя Миладинови“, ще бъде представен спектакълът "Пътят към свободата“ - подготвен от СУ "Никола Вапцаров“ с подкрепата на Община Петрич.