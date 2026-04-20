Със серия от събития, сред които възстановка на историческите събития и празнично шествие, Кюстендил отбеляза век и половина от избухването на Априлското въстание. Програмата, събрала признателни граждани и официални гости, включваше още почетен караул и тематичен рецитал. В честването се включиха ръководителите на местната и областната власт – инж. Огнян Атанасов, Кристиян Иванчов и Димитър Велинов, заедно с духовни лица от Архиерейското наместничество.

Началото на честването беше поставено в двора на Основно училище "Проф. Марин Дринов“ с рецитал на клуб "Млади възрожденци“, изпълнение на вокална група "Звънче“, хореография на ученическия мажоретен състав и представяне на Регионален клуб "Традиция“. Последва общоградско шествие, начело с Професионалния духов оркестър, до площад "Велбъжд“, където паметните събития от Априлската епопея бяха пресъздадени чрез реконструкция-възстановка от Регионален клуб "Традиция“ към Народно читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“.

Честването се пренесе пред паметника "Булаир“, където беше построен почетен караул от военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград. В словото, посветено на годишнината, беше подчертано, че Априлското въстание остава символ на саможертва и непреклонен дух, а делото на въстаниците продължава да бъде морален ориентир и днес. Припомнени бяха ключови моменти от събитията, както и значението на "Записките“ на Захарий Стоянов като свидетелство за героизма и саможертвата на българите.

Възпитаниците на Дриновското училище в Кюстендил изнесоха вълнуващ музикално-поетичен рецитал. С изпълненията си те успяха да трогнат публиката и да пресъздадат духа на едно от най-значимите събития в българската история. Чрез стихове, песни и художествено слово те припомниха саможертвата и героизма на своите предшественици.

Последва едноминутно мълчание в знак на дълбок поклон пред именните и безименните герои, отдали живота си за свята и свободна България. Присъстващите официални лица, представители на политически партии, институции, културни институти, обществени организации, ученици, деца и граждани положиха венци и цветя на паметника на 13-ти пехотен Рилски полк.