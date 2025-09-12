Ето как Банско ще посрещне новата учебна година

© С наближаването на първия учебен ден, ръководството на Община Банско извърши традиционната проверка на образователната инфраструктура в населените места.



Кметът на общината Стойчо Баненски, заедно със заместник-кмета Сашка Въчкова, посетиха всички училища, за да се уверят в готовността за старта на учебната 2025/2026 година. Резултатите са категорични – всички учебни заведения в общината са в пълна готовност да посрещнат ученици и учители с обновени класни стаи, подготвен педагогически състав и приветлива учебна среда.



През летните месеци бяха извършени освежителни ремонти, подмяна на оборудване и подобрения във всички училища: НУ "Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Банско, СУ "Неофит Рилски“ – гр. Банско, ОУ "Св. Климент Охридски“ – гр. Добринище, ОУ "Св. св. Кирил и Методий“ – с. Места.



Трите професионални гимназии в общината - ПГЕЕ - гр. Банско, ПЛТГ "Никола Вапцаров" и ГТ "Алеко Константинов", също са напълно подготвени да открият новата учебна година, осигурявайки необходимата учебна база и кадри.



Във всички образователни институции е осигурен необходимият брой преподаватели, помощен персонал и съвременни учебни ресурси, за да бъде началото на новата година ползотворно и спокойно за всички.