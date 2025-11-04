ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ето го автомобила, в който се е самоубил бившият мъж на 45-годишната Стела
"Фокус" припомня, че в петък вечер жена на 45 години бива убита в центъра на София, а по-късно бе открит и самопрострелял се мъж, който е извършителят на убийството. Двамата живеели на семейни начала, а убийството е извършено с огнестрелно оръжие.
Стела е била подлагана на постоянен тормоз от страна на съпруга си. Бил е бивш боксьор и се е занимавал с точене на карти, криминално проявен, коментираха пред "Фокус" близки на семейството.
Жената много пъти е подавала сигнали срещу него. Били са разделени от дълго време.
Вчера "Фокус" съобщи, че мъжът се е самоубил в луксозна "Тесла" със заглушител и без капка кръв по разказ на журналистът Григор Лилов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: