ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Есенно издание на Алея "Живите места в Кюстендилско"
Жителите и гостите на града под "Хисарлъка“ ще могат са се срещнат с хора, които живеят в селата на Кюстендилския край и носят със себе си знание, умения и вдъхновение, съхранявайки живата връзка със земята и природата.
"Алеята е пространство за среща, общуване и споделяне – покана да усетим изобилието, красотата и мъдростта, които нашият край и природата щедро ни даряват“, посочиха организаторите.
Тази есен ще се представят занаятчийските кожени изделия от "Сръчно“ – село Слокощица, пчелните продукти от село Лелинци и "Деца на слънцето“, "Гъбено Царство“ от село Вратца, ателие "Земна“ – с естествено багрени дрехи и авторски бижута от село Раненци.
В занаятчийското пространство ще има хляб и хлебни изделия от древни сортове пшеница печени на огън от хлебаря Свилен Класанов – село Еремия. Участие ще вземе Център "Божествено сърце" от село Буново със сладка и сиропи. От селото са и "The Sacred Veil - Йоана и Стенли“, които правят бижута и сапуни.
Включени са масажи на място с Роман и Моника от село Буново, "Градина на чувствата" с билкови парфюми и ароматни дестилирани билкови води за лице и коса от село Горна Врабча, както и "Fuego Art“ - дървени изделия и дъски от майстор Росен.
Надежда Атанасова ще представя билкови мехлеми и елексири с лечебно действие от село Згурово. От село Катрище идва "Ayni" - авторски бижута от Мару Бончева. Ще има и сувенирни изделия от Етно център" Рубин" и "Фурната" - село Раждавица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: