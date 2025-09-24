Есенно издание на Алея "Живите места в Кюстендилско"

© Фокус Архив В Кюстендил предстои традиционният Празник на плодородието, а заедно с него идва и алеята на "Живите места в Кюстендилско“, предаде "Фокус“. Тя ще оживее от 26 до 28 септември пред Етно Център "Рубин“.



Жителите и гостите на града под "Хисарлъка“ ще могат са се срещнат с хора, които живеят в селата на Кюстендилския край и носят със себе си знание, умения и вдъхновение, съхранявайки живата връзка със земята и природата.



"Алеята е пространство за среща, общуване и споделяне – покана да усетим изобилието, красотата и мъдростта, които нашият край и природата щедро ни даряват“, посочиха организаторите.



Тази есен ще се представят занаятчийските кожени изделия от "Сръчно“ – село Слокощица, пчелните продукти от село Лелинци и "Деца на слънцето“, "Гъбено Царство“ от село Вратца, ателие "Земна“ – с естествено багрени дрехи и авторски бижута от село Раненци.



В занаятчийското пространство ще има хляб и хлебни изделия от древни сортове пшеница печени на огън от хлебаря Свилен Класанов – село Еремия. Участие ще вземе Център "Божествено сърце" от село Буново със сладка и сиропи. От селото са и "The Sacred Veil - Йоана и Стенли“, които правят бижута и сапуни.



Включени са масажи на място с Роман и Моника от село Буново, "Градина на чувствата" с билкови парфюми и ароматни дестилирани билкови води за лице и коса от село Горна Врабча, както и "Fuego Art“ - дървени изделия и дъски от майстор Росен.



Надежда Атанасова ще представя билкови мехлеми и елексири с лечебно действие от село Згурово. От село Катрище идва "Ayni" - авторски бижута от Мару Бончева. Ще има и сувенирни изделия от Етно център" Рубин" и "Фурната" - село Раждавица.