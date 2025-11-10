ЗАРЕЖДАНЕ...
|Есенна палитра от събития в Кюстендил
На 11 ноември от 17.00 часа в Младежкия център ще бъде открита изложбата от шестото издание на младежкия пленер "Есенен вятър“. Своите творби ще покажат ученици от ПМГ "Емануил Иванов“ – Кюстендил и НУИ "Л. Пипков“ – Плевен, които черпиха вдъхновение от природата и атмосферата на село Смоличано. Организатор на събитието е читалище "Пробуждане“ – Смоличано.
От 13 до 15 ноември Регионалният исторически музей под "Хисарлъка“ ще проведе традиционната си детска работилница, този месец посветена на темата "Традиционни занаяти – Опинчарство“. В часовете между 14.00 и 17.00 децата ще имат възможност да се запознаят с един от най-старите български занаяти и сами да се докоснат до изкуството на майсторството.
На 13 ноември от 17.30 часа Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще отбележи 130 години от рождението на Петър Рамаданов. За юбилея е подготвена специална изложба, включваща живопис, графика, скулптура и архивни материали, които проследяват живота и творческия път на автора.
В същия ден, от 19.00 часа, в Камерната зала на Общинския драматичен театър ще бъде представена постановката "Семеен албум“ от Малин Кръстев. Спектакълът разказва за трима души, чиито съдби се преплитат около една дълбоко пазена семейна тайна.
Културните събития продължават на 14 ноември от 17.00 часа, когато писателят Росен Карамфилов ще гостува в Младежкия център с романа си "Ана“. Публиката ще има възможност не само да се срещне с автора, но и да чуе част от неговите нови рок балади, в които думите се превръщат в музика, а музиката – в изповед.
Същата вечер от 19.00 часа голямата зала на кюстендилския театър ще посрещне зрителите с музикалното шоу "Хедон“ – спектакъл, обещаващ магия, енергия и силни емоции.
Тази седмица Кюстендил живее в ритъма на културата – между палитрите и сцената, между думите и звуците. Програмата е богата, разнообразна и вдъхновяваща – истински празник за духа.
