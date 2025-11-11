© Фокус виж галерията Изложба от младежкия пленер "Есенен вятър“ откриват днес в Кюстендил, предаде "Фокус“. Млади творци от Кюстендил и Плевен представят своите картини, сътворени по време на шестото издание на пленера, организиран от читалище "Пробуждане 2020“.



Откриването на изложбата е от 17.30 часа в Младежкия център – Кюстендил, когато младите художници ще покажат пъстротата и вдъхновението, родени от есенната природа.



От 30 октомври до 3 ноември подрастващите пленеристи от ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, с художествен ръководител Детелина Тихолова, и от Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков“ – Плевен, с ръководител Любомир Минчев, рисуваха сред красивата природа на село Смоличано. Там те претвориха есенното настроение върху белите платна, вдъхновени от планинските гледки и селската атмосфера.



Далеч от градския шум и суета, младите творци имаха възможност в продължение на четири дни да развиват своя творчески потенциал, да рисуват, общуват и създават изкуство заедно под ръководството на своите художествени педагози.



Резултатът от пленера е насочен към широка публика – всеки, който се интересува от изкуство, може да се докосне до вдъхновението и таланта на младите художници, посещавайки изложбата тази вечер.