ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Есенен вятър на вдъхновение от Смоличано до Кюстендил
Откриването на изложбата е от 17.30 часа в Младежкия център – Кюстендил, когато младите художници ще покажат пъстротата и вдъхновението, родени от есенната природа.
От 30 октомври до 3 ноември подрастващите пленеристи от ПМГ "Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил, с художествен ръководител Детелина Тихолова, и от Националното училище по изкуствата "Панайот Пипков“ – Плевен, с ръководител Любомир Минчев, рисуваха сред красивата природа на село Смоличано. Там те претвориха есенното настроение върху белите платна, вдъхновени от планинските гледки и селската атмосфера.
Далеч от градския шум и суета, младите творци имаха възможност в продължение на четири дни да развиват своя творчески потенциал, да рисуват, общуват и създават изкуство заедно под ръководството на своите художествени педагози.
Резултатът от пленера е насочен към широка публика – всеки, който се интересува от изкуство, може да се докосне до вдъхновението и таланта на младите художници, посещавайки изложбата тази вечер.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Клон на дърво падна в близост до заведение в Благоевград
13:03 / 10.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:16 / 09.11.2025
Временно ограничение на движението в тунел "Дупница"
09:11 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: