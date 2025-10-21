ЗАРЕЖДАНЕ...
|Есенен лист с послание за безопасност на пътя в Кюстендил
Днес специални гости на малчуганите бяха побицаи от сектор "Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Служителите на реда проведоха образователни беседи с децата, в които заедно си припомниха основните правила за безопасно поведение на улицата – като пешеходци, като пътници в автомобил и при движение в група. Малките участници показаха, че знаят много добре, че улицата не е място за игра, че трябва да се пресича само на пешеходна пътека и да се спазват сигналите на светофара.
В рамките на инициативата децата подариха на шофьори и пътници в района на градината ръчно изработени есенни листа с послания за безопасност. Творбите са направени с помощта на техните учители и съдържат важни напомняния към водачите да бъдат отговорни и внимателни на пътя.
Със своите послания малките възпитаници на ДГ "Еделвайс“ отправиха призив към цялото общество: "Познаваме правилата и всички ги спазваме! Това е гаранция за нашата безопасност“.
Кампанията продължава в рамките на месец октомври под мотото "Да пазим децата на пътя“, като цели чрез активно включване на детски градини и училища да насърчи вниманието към уязвимите участници в движението – децата.
