Инициативите от 21-вото издание на "Маратон на четенето 2026" в Кюстендил продължиха с вдъхновяваща среща в храм "Св. Димитър Солунски". Събитието е част от националната кампания "Походът на книгата", съобщиха за ФОКУС от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров".

Децата от Детска градина "Славейче“ се срещнаха с Велбъждския епископ Исаак, втори викарий на Патриарх Даниил. По традиция в дните преди Великден владиката се включва в инициативата, като чете на децата преразкази за светци и разговаря с тях за смисъла на празника.

Срещата премина в топла атмосфера, изпълнена с интерес и емоция. Малките възпитаници поздравиха присъстващите със стихчета и песни, посветени на Лазаровден и Цветница, допринасяйки за празничното настроение.

От Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ изразиха благодарност към епископ Исаак за дългогодишната му подкрепа към инициативите за насърчаване на четенето сред децата.

Инициативите от "Маратон на четенето“ в Детския отдел на библиотеката продължават през целия месец април с нови срещи и събития.