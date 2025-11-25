ЗАРЕЖДАНЕ...
Енергийна ефективност за един блок в Кочериново
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 536 771,25 лв. Проектът няма собствено съфинансиране, а общата му стойност е равна на получената подкрепа – 1 536 771,25 лв.
Чрез осигуреното финансиране сградата ще бъде модернизирана по съвременни енергийни стандарти, което ще подобри жизнената среда на живущите и ще доведе до значително намаляване на енергийните разходи.
