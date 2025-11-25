Община Кочериново получи одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездна финансова помощ по процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“, финансирана чрез европейските фондове, предаде. Проектът предвижда цялостно енергийно обновяване на жилищния блок в кв. "Заводско селище“ в Кочериново, на адрес ул. "Жельо Демиревски“ №17.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 536 771,25 лв. Проектът няма собствено съфинансиране, а общата му стойност е равна на получената подкрепа – 1 536 771,25 лв.Чрез осигуреното финансиране сградата ще бъде модернизирана по съвременни енергийни стандарти, което ще подобри жизнената среда на живущите и ще доведе до значително намаляване на енергийните разходи.