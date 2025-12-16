ЗАРЕЖДАНЕ...
"Елхи на надеждата" украсяват в Кюстендил
© Фокус
Най - младите жители на Кюстендил ще украсят своите елхи и ще се превърнат в истинските създатели на празничната атмосфера. Елхите са част от коледното пространство на града и ще носят духа на детската радост и въображение през целия празничен сезон.
След празниците елхичките ще намерят своето място в природата – жест, който носи послание за отговорност, грижа и надежда за по-добро бъдеще.
По този начин "Елхи на надеждата“ се превръща не само в коледна инициатива, а в урок по отношение към околната среда и бъдещите поколения.
