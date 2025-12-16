Сподели close
Община Кюстендил отново събра най-младите си жители в любимата инициатива "Елхи на надеждата“, предаде репортер на ФОКУС. Едно събитие, в което детското въображение среща празничния дух, а творчеството се превръща в светлина и усмивки за целия град.

Благодарение на сръчните детски ръце и пъстрото им въображение, едно от най -красивите места в Кюстендил от днес е още по-вълнуващо. В сърцето на Коледния базар деца от всички детски градини, училища и Общинския детски комплекс украсиха своите елхи и превърнаха пространството в истински празник на радостта, цветовете и детската магия. Всяка елха носи духа на детската фантазия и ще изпълва града с топлина и светлина през целия празничен сезон.

Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на инициативата, като отбеляза, че тя не само украсява града, но и дава възможност на децата да оставят своя следа и да станат активна част от празника. По думите му инициативата възпитава и отговорно отношение към природата, като след празниците елхите ще бъдат засадени обратно в естествената си среда.

"На пролет елхите ще бъдат засадени обратно в природата, за да продължат да растат и да ни напомнят за отговорност, надежда и бъдеще, което сами създаваме“, заяви инж. Атанасов.

След края на коледните празници дръвчетата ще намерят своя нов дом сред природата, носейки послание за грижа към околната среда, уважение и отговорност към бъдещите поколения.