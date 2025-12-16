ЗАРЕЖДАНЕ...
"Елхи на надеждата" озариха Кюстендил
Благодарение на сръчните детски ръце и пъстрото им въображение, едно от най -красивите места в Кюстендил от днес е още по-вълнуващо. В сърцето на Коледния базар деца от всички детски градини, училища и Общинския детски комплекс украсиха своите елхи и превърнаха пространството в истински празник на радостта, цветовете и детската магия. Всяка елха носи духа на детската фантазия и ще изпълва града с топлина и светлина през целия празничен сезон.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта значението на инициативата, като отбеляза, че тя не само украсява града, но и дава възможност на децата да оставят своя следа и да станат активна част от празника. По думите му инициативата възпитава и отговорно отношение към природата, като след празниците елхите ще бъдат засадени обратно в естествената си среда.
"На пролет елхите ще бъдат засадени обратно в природата, за да продължат да растат и да ни напомнят за отговорност, надежда и бъдеще, което сами създаваме“, заяви инж. Атанасов.
След края на коледните празници дръвчетата ще намерят своя нов дом сред природата, носейки послание за грижа към околната среда, уважение и отговорност към бъдещите поколения.
