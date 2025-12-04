ЗАРЕЖДАНЕ...
Елешница почита своята покровителка Св. Варвара
Мъченицата, заради приемането на християнството, била осъдена на смърт чрез посичане.
Отрязали й главата срещу баните, а кръвта й се превърнала в лековита минерална вода. Местните разказват, че водата започнала да блика там, където кръвта й попила в земята.
Мястото се помни и до днес, наричат го Мирото.
Днес Мирото е лечебен извор, с температура 57-58 градуса и е посещаван от хора от цялата страна и чужбина за лечебни бани. Вярва се, че който се измие с лечебната вода в него, може да се изцери от всякаква болест.
Денят започва с Тържествена Света литургия в параклиса "Св. Варвара“, където жители и гости на селото ще се съберат, за да отдадат почит на закрилницата на децата и семейството.
В късния следобед на площада в Елешница ще оживее един от най-обичаните местни обичаи – варенето на царевица, съобщават от община Разлог.
Тази традиция е уникална за селото и се предава през поколенията. Царевицата се поставя да ври в голям казан, след което се изважда и се измива с букова пепел. После се връща отново в казана, за да се довари напълно. Готовата царевица, ароматна и гореща, се раздава на всички деца – символ на здраве и плодородие.
Друг характерен обичай за Елешница е обиколката на малките деца, придружени от своите баби, облечени като гъркини, обикалят селото, призовавайки светците Варвара, Сава и Никола да пазят домовете през зимата.
"Да е на помощ света Варвара, да пази децата, людете и стоката от болести!"
