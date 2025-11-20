Областен информационен център Благоевград ще проведе информационна среща в Разлог.По време на срещата експертите от центъра ще представят възможностите по Програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, както и Индикативните работни програми за 2026 година. Ще бъдат представени също и проекти с регионално и национално значение.Събитието ще се проведе на 26 ноември от 13:30 часа пред сградата на Общинска администрация.