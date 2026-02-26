В Кюстендил се проведе среща, насочена към превенция на престъпленията, извършвани с използване на информационни и комуникационни технологии, съобщиха от пресцентъра на. В инициативата участваха служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност, дирекция "Киберпрестъпност“.Обучението се състоя с възпитаници на Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в Кюстендил и беше на тема "Превенция на престъпления и виктимизация с използване на информационни и комуникационни технологии“.Целта на инициативата е да бъдат повишени знанията на младежите и уменията им за разпознаване на рисковете и опасностите, които крие онлайн комуникацията. Учениците получиха практически съвети за безопасно сърфиране в интернет и за защита на личната информация.Служителите от ГДБОП запознаха младите хора с начините, по които могат да попаднат в измамни схеми, с рисковете от злоупотреба с лични данни, с опасностите в социалните мрежи, както и с най-често срещаните измами при онлайн пазаруването.