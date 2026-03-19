Екшън пред "Спешно отделение" в Кюстендил: Мъж нападна млад лекар
В хода на разследването е установено, че на публично място – пред входа на "Спешно отделение“ при МБАЛ "Д-р Никола Василиев“ в град Кюстендил, мъжът е нападнал лекар специализант в отделение по травматология и ортопедия.
Обвиняемият нанесъл на пострадалия удари в областта на лицето, като с действията си причинил телесна повреда на медицинския специалист при изпълнение на службата му по хулигански подбуди.
Понастоящем обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, като предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
