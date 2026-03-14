Четиринадесет момичета ще излязат тази вечер на голямата сцена, за да участват в юбилейния избор на Девойка "Кюстендилска пролет“, предаде. Шейсетото издание на един от най-старите и обичани конкурси за красота в България започва от 19.00 часа на площад "Велбъжд“.Под светлините на сцената младите кюстендилки ще представят своята естествена красота, стил и присъствие пред публиката и журито. Участничките ще преминат през три кръга – дефиле с ежедневни, но стилни облекла, представяне с официални тоалети и един от най-очакваните моменти на вечерта – излизане с автентични народни носии от Кюстендилския край.Именно този кръг превръща конкурса в уникално съчетание между традиция и съвременност – запазена марка на празника "Кюстендилска пролет“, който всяка година събира жители и гости на града.Представяме ви в поредност участничките в тазгодишния конкурс "Девойка Кюстендилска пролет“.е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като човек, изпълнен с много енергия и мечти – жизнена и усмихната, но същевременно интелигентна и винаги готова за нови предизвикателства. Обича да бъде сред хора, с които да споделя както шумни и забавни моменти, така и тихи и смислени разговори. Мечтае да става по-силна, по-осъзната и по-уверена с всеки изминал ден.е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна, усмихната и борбена. Обича да изразява себе си чрез рисуване, както и да бъде сред природата с приятели и близки. Мечтае бездомните животни да намерят любящ дом, в който да бъдат обгрижвани.е на 17 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като искрен, креативен и упорит човек. Обича да чете, да слуша музика и да се разхожда сред природата. Мечтае да посети дестинацията на мечтите си и един ден да създаде здраво и щастливо семейство.е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Тя се определя като амбициозна, целеустремена и борбена. Обича да готви, да пътува и да прекарва време със семейството и приятелите си. Мечтае за повече добри хора и всеки да намери своето щастие.е на 17 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като интелигентна, упорита и целенасочена. Обича да се развива и усъвършенства чрез образование, изкуство, спорт и четене, като цени подкрепата на своите близки. Мечтае животът ѝ да има смисъл – да помага на хората, да създаде щастливо семейство и да се реализира като строителен инженер.е на 18 години и е възпитаничка на ПГИМ "Йордан Захариев“. Определя себе си като искрена, грижовна и амбициозна. Обича да пътува, да помага на хората и да прекарва време със семейството си. Мечтае да стане криминалист и да работи в името на справедливостта.е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като упорита, отговорна и креативна личност. Харесва да бъде опора за хората около себе си. Мечтае да изгради кариера в графичния дизайн.е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като находчива, социална и усмихната. Народните танци са нейната страст. Интересува се от интериорен дизайн и изработване на украси. Мечтае да превърне креативността си в нещо реално и красиво.е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна, позитивна и със силен характер. Обича спорта, който я зарежда с енергия. Мечтае за щастливо и сплотено семейство.е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като целеустремена, общителна и усмихната. Обича да пише есета, да учи езици и да прекарва време с близките си. Мечтае да стане ветеринар и да помага на животни в нужда, както и да обиколи света и да изгради здраво семейство.е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Тя се определя като борбена и позитивна личност. Обича да се развива и да учи нови неща. Мечтае да изгради име, което се свързва със стойност и характер.е на 17 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Определя себе си като любезна, грижовна и отзивчива. Обича да прекарва време сред природата и близките си. Мечтае за свят, в който хората се разбират и уважават взаимно.е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна и креативна личност. В свободното си време обича да излиза с приятели и да твори, като гримьорството е нейният начин на изразяване. Мечтае да се развива успешно и да обикаля света.е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Тя се определя като нежна по сърце и целеустремена в мечтите си. Обича да чете, да се развива и да прекарва време с хората, които обича. Мечтае да стане акушер и да помага за появата на нов живот.