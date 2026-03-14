ЗАРЕЖДАНЕ...
Едно от тези момичета ще бъде новата Девойка "Кюстендилска пролет"
© ФОКУС
Под светлините на сцената младите кюстендилки ще представят своята естествена красота, стил и присъствие пред публиката и журито. Участничките ще преминат през три кръга – дефиле с ежедневни, но стилни облекла, представяне с официални тоалети и един от най-очакваните моменти на вечерта – излизане с автентични народни носии от Кюстендилския край.
Именно този кръг превръща конкурса в уникално съчетание между традиция и съвременност – запазена марка на празника "Кюстендилска пролет“, който всяка година събира жители и гости на града.
Представяме ви в поредност участничките в тазгодишния конкурс "Девойка Кюстендилска пролет“.
Рая Цонева е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като човек, изпълнен с много енергия и мечти – жизнена и усмихната, но същевременно интелигентна и винаги готова за нови предизвикателства. Обича да бъде сред хора, с които да споделя както шумни и забавни моменти, така и тихи и смислени разговори. Мечтае да става по-силна, по-осъзната и по-уверена с всеки изминал ден.
Виктория Аксентиева е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна, усмихната и борбена. Обича да изразява себе си чрез рисуване, както и да бъде сред природата с приятели и близки. Мечтае бездомните животни да намерят любящ дом, в който да бъдат обгрижвани.
Теодора Начева е на 17 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като искрен, креативен и упорит човек. Обича да чете, да слуша музика и да се разхожда сред природата. Мечтае да посети дестинацията на мечтите си и един ден да създаде здраво и щастливо семейство.
Мария Димова е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Тя се определя като амбициозна, целеустремена и борбена. Обича да готви, да пътува и да прекарва време със семейството и приятелите си. Мечтае за повече добри хора и всеки да намери своето щастие.
Каролина Шаркова е на 17 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като интелигентна, упорита и целенасочена. Обича да се развива и усъвършенства чрез образование, изкуство, спорт и четене, като цени подкрепата на своите близки. Мечтае животът ѝ да има смисъл – да помага на хората, да създаде щастливо семейство и да се реализира като строителен инженер.
Александра Лескова е на 18 години и е възпитаничка на ПГИМ "Йордан Захариев“. Определя себе си като искрена, грижовна и амбициозна. Обича да пътува, да помага на хората и да прекарва време със семейството си. Мечтае да стане криминалист и да работи в името на справедливостта.
Страхимира Златкова е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като упорита, отговорна и креативна личност. Харесва да бъде опора за хората около себе си. Мечтае да изгради кариера в графичния дизайн.
Андреа Шопска е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като находчива, социална и усмихната. Народните танци са нейната страст. Интересува се от интериорен дизайн и изработване на украси. Мечтае да превърне креативността си в нещо реално и красиво.
Габриела Ненова е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна, позитивна и със силен характер. Обича спорта, който я зарежда с енергия. Мечтае за щастливо и сплотено семейство.
Ивана Тодорова е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Определя себе си като целеустремена, общителна и усмихната. Обича да пише есета, да учи езици и да прекарва време с близките си. Мечтае да стане ветеринар и да помага на животни в нужда, както и да обиколи света и да изгради здраво семейство.
Магдалена Колева е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Тя се определя като борбена и позитивна личност. Обича да се развива и да учи нови неща. Мечтае да изгради име, което се свързва със стойност и характер.
Симона Николова е на 17 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Определя себе си като любезна, грижовна и отзивчива. Обича да прекарва време сред природата и близките си. Мечтае за свят, в който хората се разбират и уважават взаимно.
Янина Манчева е на 16 години и е възпитаничка на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“. Тя се определя като амбициозна и креативна личност. В свободното си време обича да излиза с приятели и да твори, като гримьорството е нейният начин на изразяване. Мечтае да се развива успешно и да обикаля света.
Габриела Кирилова е на 16 години и е възпитаничка на ЕГ "Д-р Петър Берон“. Тя се определя като нежна по сърце и целеустремена в мечтите си. Обича да чете, да се развива и да прекарва време с хората, които обича. Мечтае да стане акушер и да помага за появата на нов живот.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.