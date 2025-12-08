Два леки автомобила са се сблъскали на пътя между кюстендилските села Соволяно и Драговищица, съобщиха заот Областна дирекция на МВР – Кюстендил. При пътнотранспортното произшествие е пострадала жена – пътничка в единия автомобил. Тя е транспортирана за медицински прегледи в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев“ в областния център.На водачите на моторните превозни средства, участници в катастрофата, са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите са отрицателни.По случая е образувано досъдебно производство, изясняват се причините за инцидента.