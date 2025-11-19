ЗАРЕЖДАНЕ...
Един от най-възрастните жители на община Гоце Делчев празнува век живот
"Вашият личен празник е един прекрасен повод за житейска равносметка, защото Вие сте от хората, които имате с какво да се гордеете - истински боец по дух, активен общественик, достоен човек, работил дълги години за утвърждаване на БЗНС, пример за подражание на млади и стари!“, се казва в поздравителния адрес до Стефан Стефанов от кмета на община Гоце Делчев.
И до днес, въпреки напредналата си възраст, столетникът не пропуска да се информира ежедневно за събитията в страната, като следи новините предимно по радиото. С радост и малко носталгия разказва за отминалите дни в които е бил много активен участник в обществения живот не само на гр. Гоце Делчев, но и на целия район. Той е сред основателите на БЗНС, работил е дълги години за утвърждаване и развитие на структурата на земеделците, винаги е бил с ясно изразена позиция по обществено значимите теми и се е включвал много активно във всякакви събития и инициативи.
Забележителното е, че само преди няколко месеца съпругата на Стефан Стефанов навърши 101 години, а през януари 2026 г. те ще отбележат 80 години семеен живот. Най-дълголетното семейство на територията на община Гоце Делчев се радва на обич и уважение както от техните деца, внуци и правнуци, така и на цялата общественост.
За да отправят своите най-топли поздрави и пожелания за вековната годишнина, Стефан Стефанов и неговата съпруга бяха посетени от кмета на общината Владимир Москов и заместник-кметовете Валери Сарандев и Богдан Боцев.
"Сигурен съм, че през тези години сте преминали през всякакви житейски изпитания, но сте устояли на всичко и днес сте един прекрасен пример за всички нас - чудесно, сплотено и любящо семейство“, каза кметът Владимир Москов.
