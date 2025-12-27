Центърът на Кюстендил ще оживее под звъна на хлопки и силата на вековни традиции на Стефановден – третия ден на Коледа, предаде. Точно в 12:00 часа ще тръгне джамалджийското шествие, което всяка година събира стотици участници и зрители.Началото е от сградата на театъра, а маршрутът преминава по булевард "България“ до централния площад "Велбъжд“. В пъстрото шествие ще се включат кукерските групи от селата в община Кюстендил. Многоцветните маски, тежките костюми и мощният звън на хлопките ще поведат празника към площада, където емоцията отново ще събере всички около елхата.Там, под открито небе, жители и гости на града ще се хванат ръка за ръка на голямо хоро, за да споделят радостта, енергията и магията на българската традиция.Шумните звуци на кукерски чанове и звънци ще огласят центъра на Кюстендил, а стотици джамалджии ще гонят злите духове и ще наричат за здраве, берекет и благополучие през новата година.