ЗАРЕЖДАНЕ...
Джамалджийско шествие ще огласи центъра на Кюстендил
© Фокус
Началото е от сградата на театъра, а маршрутът преминава по булевард "България“ до централния площад "Велбъжд“. В пъстрото шествие ще се включат кукерските групи от селата в община Кюстендил. Многоцветните маски, тежките костюми и мощният звън на хлопките ще поведат празника към площада, където емоцията отново ще събере всички около елхата.
Там, под открито небе, жители и гости на града ще се хванат ръка за ръка на голямо хоро, за да споделят радостта, енергията и магията на българската традиция.
Шумните звуци на кукерски чанове и звънци ще огласят центъра на Кюстендил, а стотици джамалджии ще гонят злите духове и ще наричат за здраве, берекет и благополучие през новата година.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови 9,5 млн. лева за кюстендилски фирми
09:14 / 26.12.2025
Има задържани за стрелбата в казино в Хаджидимово
19:11 / 25.12.2025
Издирван за киберпрестъпления мъж остава в ареста в Кюстендил
17:13 / 24.12.2025
Спасиха пострадала жена в Рила планина
13:31 / 24.12.2025
От днес: Без синя зона в Благоевград и Сандаски заради празниците...
11:41 / 24.12.2025
Meteo Bulgaria издаде оранжев код за Благоевград: Дъждът ще преми...
10:34 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.