Дядо Коледа тръгва по домовете на хората в Разлог
Посещението на Белобрадия старец ще донесе незабравими емоции, вяра в чудесата и истинска празнична магия за вашите деца.
"Мили родители, хич не се чудете, а на нас се обадете и Дядо Коледа в своя дом топло посрещнете!", приканват от Община Разлог.
Заявки за посещение се приемат до 22 декември на имейл: okmds@razlog.bg или на тел.: 089 983 1687 - Ганка Андреева
Посещенията ще се извършват на 24 декември – от 15:00 до 18:00 ч. и на 25 декември – от 09:00 до 12:00 ч.
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала – да бъде отделена от местния трафик
