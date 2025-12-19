Община Разлог за поредна година организира инициативата "Дядо Коледа по домовете“ – за още повече вълшебство и коледен дух у най-малките.Посещението на Белобрадия старец ще донесе незабравими емоции, вяра в чудесата и истинска празнична магия за вашите деца."Мили родители, хич не се чудете, а на нас се обадете и Дядо Коледа в своя дом топло посрещнете!", приканват от Община Разлог.Заявки за посещение се приемат до 22 декември на имейл: okmds@razlog.bg или на тел.: 089 983 1687 - Ганка АндрееваПосещенията ще се извършват на 24 декември – от 15:00 до 18:00 ч. и на 25 декември – от 09:00 до 12:00 ч.