Община Разлог за поредна година организира инициативата "Дядо Коледа по домовете“ – за още повече вълшебство и коледен дух у най-малките.

Посещението на Белобрадия старец ще донесе незабравими емоции, вяра в чудесата и истинска празнична магия за вашите деца.

"Мили родители, хич не се чудете, а на нас се обадете и Дядо Коледа в своя дом топло посрещнете!", приканват от Община Разлог. 

Заявки за посещение се приемат до 22 декември на имейл: okmds@razlog.bg или на тел.: 089 983 1687 - Ганка Андреева

Посещенията ще се извършват на 24 декември – от 15:00 до 18:00 ч. и на 25 декември – от 09:00 до 12:00 ч.