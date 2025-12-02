Дядо Коледа пристигна в Кюстендил, придружен от своята празнична свита от елени и джуджета, с което официално постави началото на коледните тържества в града, предаде. По традиция добрият старец се настани в своята работилница, която тази година е разположена в читалище "Пробуда“. Джуджетата веднага се заеха с приготвянето на подаръците за децата, които очакват вълшебната среща с него.Заради натоварения празничен график Дядо Коледа ще стигне до всяко дете през нощта, когато всички заспят. Той отправи пожелание към жителите на града – магията на Коледната нощ да донесе здраве, мир и благоденствие.И през 2025 година читалище "Братство“ запазва традицията да предлага на най-малките и техните родители специалната услуга Дядо Коледа да посети дома им и лично да подари подаръците, създавайки истинска празнична атмосфера.