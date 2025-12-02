ЗАРЕЖДАНЕ...
Дядо Коледа пристигна в Кюстендил и отвори своята работилница
© Фокус
Заради натоварения празничен график Дядо Коледа ще стигне до всяко дете през нощта, когато всички заспят. Той отправи пожелание към жителите на града – магията на Коледната нощ да донесе здраве, мир и благоденствие.
И през 2025 година читалище "Братство“ запазва традицията да предлага на най-малките и техните родители специалната услуга Дядо Коледа да посети дома им и лично да подари подаръците, създавайки истинска празнична атмосфера.
Още по темата
/
Европейците харчат около 60 млн. евро за пощенски картички всяка година. Ще изпратите ли коледни пожелания в плик този декември?
16:28
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.