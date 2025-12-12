На 12 декември 2025 г. Симитли ще засияе в празнична магия с тържественото запалване на коледните светлини. Още от 15:00 ч. пред читалището ще бъде открит коледен базар на социалните центрове, съпроводен от творческа работилница за изработване на сурвачки, в която могат да се включат всички деца, желаещи да се потопят в духа на традициите.От 17:00 ч. започва празничната програма, в която участие ще вземат мажоретният състав, детският танцов състав "Изворче“, балетна школа "Бонита“ и фолклорният танцов ансамбъл "Веселие“, всички към читалището на град Симитли с ръководители Калина и Любомир Марянски. Своя талант ще представи и школата по народно пеене с ръководител Елица Боянска, която ще пренесе публиката в атмосферата на българската автентичност.В 18:15 ч. в салона на читалището ще бъде представен благотворителният спектакъл "Търси се приятел“ – събитие, организирано с благородната цел за набиране на средства за изграждането на комбинирана детска площадка в град Симитли."Нека бъдем заедно, да споделим магията на светлината, да се потопим в празничния дух и да посрещнем Дядо Коледа, който ще донесе усмивки и настроение на малки и големи. Празникът обещава топли емоции, много радост и истинско коледно вълшебство за всички жители и гости на града. Заповядайте!", приканват от Община Симитли.