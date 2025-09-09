Движението в част от АМ "Струма" към Кулата преминава в активната лента утре 

© Утре - 10 септември, между 8 ч. и 18 ч. движението между 152-и и 163-и км на АМ "Струма“, в посока Кулата, поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната промяна е за подмяна на осветителни тела на четири пътни възли – "Ново Делчево“, "Петрич-Мелник“ /между 152-и и 153-и км/, "Генерал Тодоров“ /при 159-и км/ и при "Марикостиново“ /между 160-и 163-и км/. При изпълнение на дейностите в района на пътните възела ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента и скоростта ще бъде намалена до 90 км/ч, съобщиха от АПИ.



Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите, но дейностите са необходими за повишаване на безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.