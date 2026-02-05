Движението по пътя за село Кремен, в участъка от разклона на главен път II-19 до селото, е частично възстановено. Едното платно е отворено за преминаване, съобщиха от пресцентъра на Община Банско.Продължават дейностите по отстраняване на свлечените скални маси и обезопасяване на участъка.Апелът към шофьорите е да се движат по пътя с повишено внимание.