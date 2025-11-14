ЗАРЕЖДАНЕ...
Две театрални постановки ще съберат публиката в Симитли за "Нощта на театрите"
©
Събитието ще се проведе в Народно читалище "Св. Климент Охридски – 1922“ – Симитли, където малки и големи почитатели на театъра ще могат да се насладят на две впечатляващи постановки.
От 11:00 часа театър "ЗАЗУ“ ще представи детския спектакъл "Хитър Петър“ – весела и поучителна история за най-хитрия герой в българските народни приказки. Петър винаги намира начин да победи алчността и глупостта с ум, находчивост и усмивка. Малките зрители ще се потопят в свят, изпълнен със смях, народна музика и добри поуки.
От 19:00 часа публиката ще има възможност да гледа комедията "Госпожите“ по текст и режисура на Лиза Шопова, с участието на Силвия Лулчева и Лиза Шопова. Продуцент на постановката е ПК "Креатива“ и Петя Романова. "Госпожите“ е искрена, забавна и малко луда история за приятелството, женската душа, живота и луната – свят, в който няма преки пътища, а само остри завои, смях, сълзи и чаша вино.
Всички любители на театъра са поканени в киносалона на НЧ "Св. Климент Охридски – 1922“ – Симитли, за да споделят магията на театъра и да отпразнуват "Нощта на театрите“ с усмивки, емоции и вдъхновение.
С подкрепата на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, и тази година входът за всички представления ще бъде свободен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.