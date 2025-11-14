Симитли отново ще бъде част от инициативата "Нощ на театрите“. За поредна година Община Симитли се включва в европейската инициатива, която събира на едно място актьори, публика и любовта към сценичното изкуство.Събитието ще се проведе в Народно читалище "Св. Климент Охридски – 1922“ – Симитли, където малки и големи почитатели на театъра ще могат да се насладят на две впечатляващи постановки.От 11:00 часа театър "ЗАЗУ“ ще представи детския спектакъл "Хитър Петър“ – весела и поучителна история за най-хитрия герой в българските народни приказки. Петър винаги намира начин да победи алчността и глупостта с ум, находчивост и усмивка. Малките зрители ще се потопят в свят, изпълнен със смях, народна музика и добри поуки.От 19:00 часа публиката ще има възможност да гледа комедията "Госпожите“ по текст и режисура на Лиза Шопова, с участието на Силвия Лулчева и Лиза Шопова. Продуцент на постановката е ПК "Креатива“ и Петя Романова. "Госпожите“ е искрена, забавна и малко луда история за приятелството, женската душа, живота и луната – свят, в който няма преки пътища, а само остри завои, смях, сълзи и чаша вино.Всички любители на театъра са поканени в киносалона на НЧ "Св. Климент Охридски – 1922“ – Симитли, за да споделят магията на театъра и да отпразнуват "Нощта на театрите“ с усмивки, емоции и вдъхновение.С подкрепата на кмета на община Симитли Апостол Апостолов, и тази година входът за всички представления ще бъде свободен.