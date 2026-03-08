ЗАРЕЖДАНЕ...
Две симитлийски села остават без вода следващата седмица
©
В периода от 11.03.2026 година (сряда) до 23.03.2026 година (понеделник) в часовете от 08:30 часа до 17:30 часа, водоподаването ще бъде преустановено частично само за част от село Крупник, община Симитли.
Препоръчва се на всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Служители на МВР в Кюстендил почетоха загиналите при изпълнение н...
10:20 / 07.03.2026
Кюстендилски авторки показаха талант в изложбата "Хендмейд"
08:49 / 07.03.2026
В Кюстендил отдават почит на загиналите служители на МВР
08:01 / 07.03.2026
16 хиляди дръвчета ще бъдат подарени на жителите на Кюстендил
08:00 / 07.03.2026
Нумизматично пътешествие за младите журналисти от ОДК
16:29 / 06.03.2026
Кюстендил се включва в кампанията "Светлини на надеждата"
16:28 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.