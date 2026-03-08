Във връзка с реконструкция на уличен водопровод и сградно водопроводно отклонение по улица "Стефка Филипова" в село Крупник на 10.03.2026 година (вторник) ще бъде преустановено водоподаването за жителите на село Крупник и село Полена, съобщават от "Водоснабдяване и канализация" - Благоевград.В периода от 11.03.2026 година (сряда) до 23.03.2026 година (понеделник) в часовете от 08:30 часа до 17:30 часа, водоподаването ще бъде преустановено частично само за част от село Крупник, община Симитли.Препоръчва се на всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.