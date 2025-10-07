ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Две кюстендилски училища с европейска визия
Направени са пълна външна топлоизолация, подмяна на остарялата дограма, инсталирано е ново LED осветление. Ремонтирани са покривните конструкции, извършена е подмяна и модернизация на отоплителните инсталации. Включени са и вътрешни ремонти с финансиране от Община Кюстендил. С тези действия училищата отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност, безопасност и функционалност.
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта, че това не е просто ремонт – а цялостна трансформация на учебната среда. Той благодари на всички екипи, работили по реализацията, и изтъкна, че учениците вече се обучават в сгради, които предлагат комфорт, сигурност и възможности за иновативно образование.
Директорът на ОУ "Свети Паисий Хилендарски“ Венцислав Механджийски допълни, че въпреки предизвикателствата, резултатът е повече от успешен – училището днес с гордост носи определението "европейско училище“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: