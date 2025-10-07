© Фокус виж галерията Община Кюстендил финализира успешно два мащабни проекта, насочени към модернизация и енергийна ефективност в местните училища, предаде "Фокус“. Сградите на Основно училище "Професор Марин Дринов“ и Основно училище "Свети Паисий Хилендарски“ вече посрещат учениците си с обновена визия, подобрена учебна среда и съвременни технологии.



Направени са пълна външна топлоизолация, подмяна на остарялата дограма, инсталирано е ново LED осветление. Ремонтирани са покривните конструкции, извършена е подмяна и модернизация на отоплителните инсталации. Включени са и вътрешни ремонти с финансиране от Община Кюстендил. С тези действия училищата отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност, безопасност и функционалност.



Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта, че това не е просто ремонт – а цялостна трансформация на учебната среда. Той благодари на всички екипи, работили по реализацията, и изтъкна, че учениците вече се обучават в сгради, които предлагат комфорт, сигурност и възможности за иновативно образование.



Директорът на ОУ "Свети Паисий Хилендарски“ Венцислав Механджийски допълни, че въпреки предизвикателствата, резултатът е повече от успешен – училището днес с гордост носи определението "европейско училище“.



