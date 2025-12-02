Сподели close
Жена на 35 години и мъж на 36 години са задържани от кюстендилски полицаи за притежание на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Кюстендил.

Проверката на 36-годишния мъж е извършена в района на парка покрай река "Банщица“, където у него е открита една опаковка с канабис. Жената е проверена в дома си, като при нея също е намерена една опаковка със същото вещество. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест.

По двата случая са образувани досъдебни производства в РУ – Кюстендил, а прокуратурата е уведомена.