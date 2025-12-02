ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама задържани в Кюстендил за притежание на наркотични вещества
© Фокус
Проверката на 36-годишния мъж е извършена в района на парка покрай река "Банщица“, където у него е открита една опаковка с канабис. Жената е проверена в дома си, като при нея също е намерена една опаковка със същото вещество. Видът на наркотика е установен с полеви наркотест.
По двата случая са образувани досъдебни производства в РУ – Кюстендил, а прокуратурата е уведомена.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
20:45 / 01.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:08 / 01.12.2025
18-годишно момиче загина, а други трима са в болница след катастр...
18:44 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.