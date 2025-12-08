След получен, около 03:45 часа на 07.12.2025 г., сигнал за физическа саморазправа между група лица в хотел в град Сандански, от пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че 24-годишен мъж от град Сандански е ударил в областта на главата 38-годишен негов съгражданин, в резултат на което пострадалият е получил контузна рана в областта на дясното око.Със заповед за задържане до 24 часа са задържани 24-годишният мъж и 22-годишна жена от града. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.