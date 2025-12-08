ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама в ареста след бой в хотел в Сандански
Със заповед за задържане до 24 часа са задържани 24-годишният мъж и 22-годишна жена от града. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на компетентната прокуратура.
