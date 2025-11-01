ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама творци с Националната награда за скулптура "Акад. Иван Лазаров"
Тържествената церемония по връчването се състоя в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил. Сред официалните гости бяха кметът на общината инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет в града Димитър Велинов, директорът на галерията проф. Валентин Господинов, председателят на Съюза на българските художници Любен Генов, както и множество творци и почитатели на изкуството.
"Георги Минчев е характерен с монументални абстрактни пластики от метал и камък, реализирани по целия свят. Поводът за тазгодишната му номинация е монументалната скулптура пред Художествената галерия във Велико Търново. Емил Попов беше номиниран заради цялостното му творчество. Той е един от водещите професори в Академията и е дал път на няколко поколения съвременни скулптори. Сред най-новите му реализации се отличават композицията на Иван Рилски в село Скрино, параклисът в Рупите и скулптурен парк в Хисар“, каза председателят на СБХ Любен Генов.
"Развълнуван съм. В ден като днешния, когато сме сред картините на Майстора и до творбата на Иван Лазаров, вярвам, че по един неведом начин те винаги ще бъдат с нас. В младостта ни тяхното кредо бе, че за да бъде изкуството общочовешко, то най-напред трябва да бъде национално“, сподели проф. Емил Попов.
"Изкуството, и особено скулптурата, е нещо, което има положителна стойност. Честит празник!“, допълни доц. Георги Минчев.
Кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов поздрави лауреатите и гостите, подчертавайки, че "гръбнакът на съвременните будители са хората на изкуството“.
По време на церемонията беше открита и изложбата на миналогодишния носител на наградата – Снежана Симеонова.
