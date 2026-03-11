ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама се биха в Сандански! Единият отиде в ареста, другият в болница
Падайки на земята, 66-годишният е пострадал с фрактура на подбедрицата и е настанен за лечение в МБАЛ-Сандански. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.
ГДБОП неутрализира две организирани престъпни групи за рекет и експлоатиране на момичета в Банско
Жалба заради липсата на избирателни секции в ромския квартал на К...
14:56 / 10.03.2026
14:56 / 10.03.2026
Кюстендил е с нов зам.-областен управител
13:20 / 10.03.2026
14:09 / 10.03.2026
Кюстендил е с нов зам.-областен управител
13:20 / 10.03.2026
Лек автомобил изгоря на АМ "Струма" край Дупница
12:45 / 10.03.2026
