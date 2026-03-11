От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 63-годишен санданчанин, след като в следобедните часове вчера в района на ул. "Тодор Каблешков“ в град Сандански е блъснал 66-годишен мъж от село Лебница по време на възникнал между тях спор.Падайки на земята, 66-годишният е пострадал с фрактура на подбедрицата и е настанен за лечение в МБАЛ-Сандански. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.