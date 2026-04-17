Две тетрадки с изписани в тях инициали, имена и парични суми срещу тях, откриха при извършени процесуални действия за пресичане на нарушения, свързани с изборното законодателство, полицаи от Кюстендил.

В постройка, обособена за продажба на кафе, дрехи и хранителни продукти в града, са открити и иззети двете тетрадки. Задържана за деянието е 44-годишна жена, съобщават от ОДМВР- Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, като е уведомена прокуратурата.

И още едни случай

Служители на РУ Рила са извършили процесуални действия на адрес в град Кочериново след получена информация, че ползвателят на имота се подготвя да плаща на избиратели, за да упражнят правото си на глас в предстоящите на 19 април избори в полза на определена политическа сила. Открит и иззет е плик с банкноти от по 50 евро, като общата сума е 1450 евро. 27-годишният ползвател на имота е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.