35-годишен шофьор пострада при катастрофа в кюстендилското село Шишковци, съобщиха от пресцентъра на. Мъжът се е блъснал с лек автомобил в уличен стълб.Пострадала е 56-годишна пътничка в автомобила, която е със счупена ключица на лявото рамо. Водачът не е пострадал. Направен му е тест за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатът е 2.04 промила алкохол в издишания въздух. Той е задържан с полицейска заповед. Автомобилът е иззет и е на паркинг на ОДМВР – Кюстендил. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.При друго произшествие, възникнало на кръстовището, образувано от улиците "Седма Рилска дивизия“ и "Цар Симеон Велики“ в Дупница, 18-годишен водач на лек автомобил не е спрял на знак СТОП и е блъснал движещия се с предимство 41-годишен мотоциклетист.Пострадалият е настанен в столична болница за лечение със счупен крайник. На двамата водачи са направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите за употреба на алкохол са отрицателни, а тестът за употреба на наркотични вещества е отчел положителен резултат.Водачът е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство в Районно управление – Дупница и е уведомена прокуратурата.