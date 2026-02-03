ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама мъже са задържани заради наркотици и кражба в Кюстендилско
Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ Кюстендил, като прокуратурата е уведомена.
Служители на РУ Дупница са установили и задържали извършителя на кражба на парична сума от търговски обект в града. Сигналът за кражбата е подаден в края на миналата седмица. Извършителят е 44-годишен мъж от град Кресна. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, като прокуратурата е уведомена.
