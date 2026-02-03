Снощи кюстендилски полицаи са задържали 32-годишен местен жител за притежание на наркотично вещество, съобщиха от пресцентъра на. При проведени специализирани полицейски действия криминалистите са открили и иззели от него опаковка с канабис.Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ Кюстендил, като прокуратурата е уведомена.Служители на РУ Дупница са установили и задържали извършителя на кражба на парична сума от търговски обект в града. Сигналът за кражбата е подаден в края на миналата седмица. Извършителят е 44-годишен мъж от град Кресна. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, като прокуратурата е уведомена.