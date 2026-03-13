23-годишен мъж от Дупница е задържан от кюстендилски криминалисти, съобщиха от пресцентъра на. При извършена проверка у него е открита станиолова опаковка с кристално вещество, което при направения полеви тест е реагирало на кетамин. По случая е образувано бързо полицейско производство, уведомена е прокуратурата.В Районно управление – Кюстендил е подаден сигнал за кражба на инструменти, тонколона и батерии от къща в Кюстендил. След предприети издирвателни действия служителите на реда са установили извършителя – 38-годишен местен жител, известен на полицията и с други противозаконни деяния.По случая е образувано досъдебно производство, като за случая е уведомена прокуратурата.