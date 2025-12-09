ЗАРЕЖДАНЕ...
Два трупа в кюстендилско село
При извършения оглед на място следи от насилие не са установени, телата на починалите са закарани за аутопсия в кюстендилската болница.
Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.
