Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Двама мъртви мъже са открити в жилище в кюстендилското село Соволяно, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. В къща са намерени труповете на 91-годишен мъж и на 47-годишния му син.

При извършения оглед на място следи от насилие не са установени, телата на починалите са закарани за аутопсия в кюстендилската болница.

Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.