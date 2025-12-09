Двама мъртви мъже са открити в жилище в кюстендилското село Соволяно, съобщиха от пресцентъра на. В къща са намерени труповете на 91-годишен мъж и на 47-годишния му син.При извършения оглед на място следи от насилие не са установени, телата на починалите са закарани за аутопсия в кюстендилската болница.Досъдебно производство е образувано по случая в Районно управление - Кюстендил, уведомена е прокуратурата.