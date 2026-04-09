Държавен архив – Кюстендил кани граждани, ученици и любители на историята да се включат на 14 април в инициативата "Ден на отворените врати“, посветена на 13-и Рилски пехотен полк – един от най-славните в историята на българската армия, предаде ФОКУС.

Желаещите ще могат да посетят архива и да се запознаят с документи, архивни материали и исторически свидетелства, свързани с историята и бойния път на полка.

През дните на следващата седмица също ще има възможност за посещения в Държавен архив – Кюстендил след предварителна заявка от ученици, учители и всички, които проявяват интерес към темата.

От Народно читалище "Ген. Владимир Заимов – 2013“ – Кюстендил напомнят, че вече е обявен областният конкурс за детско творчество "Железният полк“, посветен на 140-годишнината от създаването на 13-и Рилски пехотен полк.

В конкурса могат да участват деца и ученици от I до XII клас от цялата област Кюстендил. Участниците могат да се включат със стихотворение, рисунка, разказ, есе или проект, вдъхновени от историята на полка и героизма на българските войници.

Крайният срок за изпращане на творбите е 1 май 2026 г.

Писмените творби могат да бъдат изпращани по електронна поща на имейл: cvete76@abv.bg, а рисунките и проектите се предават чрез директорите на училищата.

Организаторите вярват, че чрез подобни инициативи младото поколение ще има възможност да се докосне до историята, да научи повече за подвига на българските войници и да изрази своето родолюбие чрез творчество.